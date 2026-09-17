Refuerzan control sanitario en Tamaulipas ante gusano barrenador

Autoridades mantienen un despliegue operativo priorizando las localidades de Aldama y Soto la Marina, donde se concentra más del 50% de los casos activos

El gobierno de Tamaulipas intensificó sus acciones de prevención y control ante la confirmación de 24 casos de gusano barrenador en diversos municipios de la entidad.

Las autoridades estatales mantienen un despliegue operativo priorizando las localidades de Aldama y Soto la Marina, donde se concentra más del 50% de los casos activos actualmente.

El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores dijo que para hacer frente a esta situación, el estado ha destinado 21 millones de pesos de recursos 100% estatales durante 2026, enfocados en capacitación y medidas preventivas.

Este esfuerzo se realiza en coordinación con instancias federales, a través del Comité de Fomento y Protección Pecuaria, sumando además la colaboración de la Unión de Ganaderos y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Liberación de moscas como estrategia de control Sobre las tácticas de contención, se informó que ya se encuentra en marcha la liberación de moscas.

Actualmente, esta estrategia se aplica en la zona norte con el objetivo de proteger la frontera con Estados Unidos, y se contempla extender progresivamente hacia el sur de la entidad.

El funcionario estatal destacó que se trabaja intensamente en territorio para reducir los casos activos y fortalecer la vigilancia sanitaria en todo el estado.