Refuerzan blindaje sanitario ante brote nacional de sarampión

Mientras el sarampión vuelve a ganar terreno en el país, con brotes activos en estados como Jalisco y Chihuahua, el sur de Tamaulipas intensificó su estrategia preventiva con la instalación de módulos permanentes de vacunación en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Refuerzan estrategia para evitar contagios

El director del Distrito de Salud para el Bienestar Número 12, con sede en Altamira, Carlos Arturo Juárez del Ángel, informó que la medida busca cerrar el paso al virus antes de que se registren contagios en la región, que hasta el momento se mantiene libre de casos.

Los módulos operan de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas, además de que la población puede acudir a cualquiera de los centros de salud, distribuidos en la zona sur para completar esquemas.

Esquemas de vacunación y grupos prioritarios

La campaña está enfocada principalmente en menores de 10 años, quienes deben contar con tres dosis y un refuerzo dentro de su esquema básico: a los seis meses, al año, al año y medio y a los seis años de edad. En caso de rezago, las dosis pueden aplicarse de manera extemporánea.

Para la población de 10 a 49 años se está aplicando un refuerzo adicional, siguiendo lineamientos de la Dirección General de Vacunación, ante el aumento significativo de casos en entidades como Nuevo León, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz.

Las autoridades cuentan con más de 3 mil dosis de vacuna SR (sarampión y rubéola) y alrededor de 10 mil dosis de triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis; la meta es aplicar 37 mil dosis durante la jornada.

Juárez del Ángel destacó que, gracias a las campañas emprendidas desde el año pasado, Tamaulipas no registra actualmente casos de sarampión, pero subrayó que la movilidad entre estados obliga a mantener la vigilancia activa.

Influenza y cuadros virales

En paralelo, se impulsa la cobertura de vacunación contra influenza, que alcanza ya el 90 por ciento, con apenas cinco casos confirmados desde el inicio de la temporada invernal en octubre; la campaña concluirá a finales de marzo.

Hace un exhorto a la población a evitar la automedicación ante cuadros respiratorios, ya que muchos son de origen viral y no requieren antibióticos.

"Cada padecimiento debe tratarse de manera individualizada y con valoración médica".

Con estas acciones, el sector salud busca fortalecer el cerco sanitario en el sur del estado y evitar que el repunte nacional impacte a la población local.