Refuerzan auxilio al sur de Tamaulipas por vacaciones

Organismos voluntarios incrementan atención ante llegada de vacacionistas; advierten aumento de accidentes, especialmente en motociclistas.

Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, organismos voluntarios de auxilio reforzaron su presencia en la zona sur de Tamaulipas, con el objetivo de atender emergencias y brindar apoyo a vacacionistas.

¿Qué tipo de servicios están brindando?

De acuerdo con Humberto Hernández Zúñiga, delegado municipal en Altamira de Cruz Ámbar, se mantiene una atención constante a incidentes que van desde accidentes viales hasta emergencias médicas.

Indicó que en promedio se registran entre 30 y 35 servicios mensuales, cifra que puede incrementarse durante temporadas vacacionales.

¿Cuáles son los incidentes más frecuentes?

Señaló que actualmente los accidentes de motocicleta, relacionados principalmente con exceso de velocidad y falta de precaución, se encuentran entre las principales causas de atención.

Ante este panorama, hizo un llamado a conductores y motociclistas a manejar con responsabilidad para evitar percances.

¿Cómo operan estos organismos de auxilio?

El representante explicó que, como asociación civil sin fines de lucro, operan gracias a aportaciones voluntarias, lo que permite mantener en funcionamiento sus unidades de emergencia.

Además, destacó que durante esta temporada se refuerza el mantenimiento de ambulancias y la capacitación constante del personal, con el fin de responder de manera oportuna a los llamados de auxilio.