Refuerzan atención preventiva en escuelas de Altamira

La funcionaria detalló que en promedio se atienden entre 20 y 25 alumnos por institución, principalmente en labores preventivas orientadas a evitar el bullying

Autoridades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF Altamira mantienen acciones de atención y prevención en planteles de educación básica, luego de detectarse situaciones de riesgo, amenazas y conflictos entre estudiantes en algunas escuelas del municipio.

Detectan amenazas y conflictos entre estudiantes

La delegada municipal de la dependencia, Francisca Arteaga, informó que recientemente han intervenido en secundarias de la zona centro y en una primaria ubicada en el sector cercano al CETis 78, donde se reportaron manifestaciones preocupantes entre alumnos, incluyendo aparentes amenazas de muerte.

Explicó que gracias a la coordinación con directivos y docentes, el personal especializado ha logrado acudir de manera inmediata para brindar atención psicológica y seguimiento preventivo a grupos escolares considerados vulnerables o con focos rojos.

"Estamos trabajando directamente en las escuelas, acercándonos a las instalaciones y atendiendo de forma personal los grupos que requieren apoyo especial".

Atienden hasta 25 alumnos por institución

La funcionaria detalló que en promedio se atienden entre 20 y 25 alumnos por institución, principalmente en labores preventivas orientadas a evitar que situaciones de violencia escolar o bullying escalen a incidentes mayores.

Indicó que el objetivo principal es detectar señales de alerta antes de que los problemas se agraven, por lo que insistió en la importancia de mantener la colaboración entre escuelas, padres de familia y autoridades.

Subrayó que la participación de los padres es fundamental dentro de este esquema preventivo, ya que la atención integral debe involucrar a estudiantes, maestros, tutores e instituciones para fortalecer el entorno escolar y disminuir los niveles de violencia entre menores.