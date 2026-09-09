Refuerzan apoyo a familias afectadas por violencia en Altamira

Explicó que la mayor parte de los casos atendidos se concentra en la zona urbana, debido a la facilidad que tienen las familias para acudir a las instituciones

La violencia al interior de las familias continúa generando una importante demanda de atención y solicitudes de auxilio en el sur de Tamaulipas, situación que ha llevado a las autoridades de protección a reforzar el acompañamiento a mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Francisca Arteaga, procuradora para la defensa de niñas, niños, adolescentes y la mujer del Sistema DIF, señaló que mensualmente reciben alrededor de 20 casos relacionados con algún tipo de violencia, aunque aclaró que no todos corresponden a agresiones físicas.

Explicó que también se presentan situaciones de violencia económica, incumplimiento de obligaciones y conflictos familiares que pueden colocar a las personas en condiciones de vulnerabilidad y llevarlas a solicitar apoyo institucional.

Destacan importancia de contar con redes de apoyo

Destacó que, cuando una mujer considera necesario abandonar su domicilio por problemas familiares o situaciones de violencia, es importante que cuente con una red de apoyo integrada por familiares o amigos, particularmente cuando existen menores de edad involucrados.

"Es importante que se establezcan redes de apoyo, ya sea con familia o amigos", explicó, al señalar que el ingreso de una familia a un centro de asistencia puede alterar temporalmente las actividades cotidianas de los menores, como ocurrió en casos donde los niños tuvieron que interrumpir algunos días sus clases.

Arteaga indicó que las personas que requieran auxilio pueden solicitarlo a través del número de emergencias 911, mientras que la Procuraduría mantiene atención permanente para brindar orientación y, en coordinación con otras instituciones, facilitar el traslado hacia espacios donde puedan recibir protección y asistencia.

La Procuraduría de Protección también ofrece atención las 24 horas en sus instalaciones ubicadas frente a la palapa de la Laguna del Champayán, sobre el bulevar Cuco Sánchez.

La funcionaria precisó que los casos de violencia física son canalizados de manera inmediata ante la Fiscalía, mientras que otras formas de violencia son atendidas mediante los mecanismos institucionales correspondientes, buscando alternativas de protección y solución para las familias.

Atienden solicitudes de asistencia social

Además de los casos relacionados con violencia, señaló que también se han atendido solicitudes de asistencia social de mujeres adultas que enfrentan dificultades económicas.

Recientemente, por ejemplo, se brindó apoyo alimentario a una mujer procedente de Tampico que no contaba con empleo ni recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Explicó que la mayor parte de los casos atendidos se concentra en la zona urbana, debido a la facilidad que tienen las familias para acudir a las instituciones.

Sin embargo, reconoció que habitantes de comunidades rurales enfrentan mayores dificultades para trasladarse, por lo que se han impulsado jornadas de atención directamente en diferentes sectores y comunidades.

Ofrecen acompañamiento psicológico y jurídico

Finalmente, hizo un llamado a las personas que viven situaciones de violencia a acercarse a las instituciones y buscar acompañamiento psicológico y jurídico, incluso cuando prefieran mantener su identidad en reserva, pues señaló que se respeta el derecho de las personas adultas a solicitar atención de manera confidencial.