Refuerzan acciones para mejorar la salud mental en Tamaulipas

Durante el 2024 se otorgaron 79,900 consultas de salud metal en Tamaulipas, y en lo que va del presente año se llevan 30 mil en los diferentes centros de salud

Más de 30 mil consultas se han realizado de enero a la fecha para mejorar la salud mental en Tamaulipas, así lo informó Eliana Guevara Peña directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud al mencionar que se han reforzado las acciones en los diversos municipios de la entidad para lograr incrementar la cifra en este tipo de atenciones, de ahí que han tratado de localizar a familiares de las personas con enfermedades mentales, pero o en todos los casos se logra el objetivo.

“Realmente el padecer un trastorno mental no es como una sentencia de que ya no vas a ser productivo o independiente si se llevan un buen tratamiento, pero si es un tratamiento que debe de llevar una secuencia, es un tratamiento que debe de seguirse al pie de la letra, luego sucede mucho que las personas cuando comienzan con algún tratamiento psiquiátrico pues a veces se desesperan”, explicó.

Durante el 2024 se otorgaron 79,900 consultas de salud metal en Tamaulipas, y en lo que va del presente año se llevan 30 mil en los diferentes centros de salud y hospitales generales, pero ya con nuevas disposiciones para brindar atención integral a pacientes con problemas mentales.

Además de los hospitales generales donde se atienden las urgencias psiquiátricas, se cuenta con un nivel de atención en los centros de salud y las Villas de Salud Mental en Matamoros y el Hospital Psiquiátrico de Tampico.

“Entonces las emociones es algo parecido, cuando tu sientas que algo te está como desequilibrando o algo te tiene muy estresado, cuando algo te tiene con mucha preocupación, no debemos de dejar que esto escale si no decir bueno me está costando trabajo gestionar mis emociones en cuanto a mi vida laboral, personal lo que sea, buscar la ayuda desde antes”, dijo Guevara Peña.

En mayo de 2022, se realizaron algunas reformas a la ley general de salud mental y adicciones, en donde se especifica que los hospitales psiquiátricos dejan de ser asilares, que las personas ya no deben de vivir en hospitales psiquiátricos sino más bien brindar el tratamiento necesario, integral, psiquiátrico y psicológico para reintegrarlos en la medida de las posibilidades al ámbito social.