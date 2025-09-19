Refuerzan acciones de la revista mecánica en transporte público 

Tamaulipas reforzará inspecciones mecánicas sorpresivas a 19 mil unidades de transporte público y 12 mil de plataforma en todo el estado.

La Subsecretaría del Transporte en Tamaulipas anunció el reforzamiento de la revista mecánica para 19 mil unidades de transporte público y 12 mil vehículos de plataforma, con una nueva modalidad; serán de manera sorpresiva en cada una de las rutas en los diferentes municipios de la entidad.

El único objetivo es que todas las unidades cumplan con los estándares de seguridad y funcionamiento adecuados, así lo confirmó el titular de la dependencia, Armando Núñez Montelongo.

“Hoy en la mañana se inmovilizaron dos unidades precisamente, se les dio la oportunidad de que metieran algún relevo mientras las reparaban; una fue por frenos y otra fue por luces”, señaló.

La Revista Mecánica se realiza en los diferentes municipios, lo que implica una cobertura amplia para garantizar la seguridad vial en toda la entidad.

El funcionario estatal dijo que este reforzamiento busca mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios, así como minimizar los riesgos en las diversas vialidades de cada uno de los municipios.

“Y la otra modalidad es que ellos vienen aquí a la subsecretaría, aquí se hace la revisión y aquí se les da la liberación del vehículo para que puedan seguir circulando”.

Actualmente, en Tamaulipas se tiene una cifra de 19 mil unidades del transporte público y 12 mil de vehículos de plataforma.