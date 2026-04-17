Refuerzan acciones contra el dengue en Matamoros

Salud adelantó que próximamente el presidente municipal dará el banderazo a una jornada intensiva de eliminación de criaderos y fumigación.

El titular de la Secretaría de Salud, Antonio Alfaro, informó sobre las acciones que se han implementado en el municipio para combatir la propagación del dengue, destacando avances importantes en materia de prevención.

El funcionario señaló que, a través de la Dirección de Promoción a la Salud, se han realizado 265 jornadas de fumigación y descacharrización, logrando la recolección de aproximadamente 37 mil 700 llantas, lo que contribuye directamente a reducir los criaderos del mosquito transmisor.

Asimismo, explicó que al inicio de la actual administración se registraban más de 400 casos de dengue, cifra que logró disminuirse hasta cerrar el año pasado con alrededor de 80 casos, reflejando el impacto de las acciones preventivas.

Alfaro destacó que estas labores no se han detenido y, con el respaldo del alcalde y el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos, se han sumado más vehículos para reforzar las tareas, especialmente en zonas como quintas y colonias con mayor riesgo.

Adelantó que próximamente el presidente municipal dará el banderazo a una jornada intensiva de eliminación de criaderos y fumigación, con el objetivo de fortalecer la estrategia ante la llegada de lluvias y el incremento de mosquitos.

Finalmente, indicó que se mantienen coordinaciones constantes para intervenir en las colonias con mayor incidencia, con la meta de que este año se registre una reducción aún mayor en los casos de dengue en Matamoros.