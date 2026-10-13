Refuerza Tamaulipas operativos de seguridad en la zona fronteriza

La estrategia busca fortalecer la seguridad en las zonas con mayor concentración poblacional, particularmente en Reynosa

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, informó que el operativo denominado “Reynosa Seguro” también se implementa en Ciudad Victoria, con la coordinación de las fuerzas federales y un enfoque de proximidad social.

Explicó que la estrategia busca fortalecer la seguridad en las zonas con mayor concentración poblacional, particularmente en Reynosa, municipio que concentra el mayor número de habitantes de Tamaulipas y forma parte de las cuatro regiones del estado evaluadas por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Villegas González señaló que se concentran los esfuerzos para mantener los indicadores de seguridad que registra Tamaulipas. Añadió que los operativos y filtros tienen como objetivo que la ciudadanía pueda observar a las autoridades con confianza y acercarse a ellas.

El funcionario estatal, aclaró que estas acciones no buscan molestar ni incomodar a la población, sino revisar los vehículos y garantizar mejores condiciones de seguridad.

El funcionario detalló que los elementos se encuentran distribuidos en distintos polígonos para verificar que las unidades no transporten armas u objetos que puedan representar un riesgo, así como confirmar que no se trate de vehículos con reporte de robo.