Refuerza Tamaulipas campaña de vacunación invernal

La Secretaría de Salud de Tamaulipas inició un reforzamiento estatal de vacunación para proteger a la población durante el invierno, al registrar en lo que va del año 4 defunciones por COVID, cifra considerada alta, por parte de las autoridades.

Con 64 casos registrados en el estado, de acuerdo al director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza, esta cifra es preocupante, de ahí que el gobierno estatal intensifica el programa de vacunación invernal.

La estrategia incluye vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo, además de fortalecer esquemas contra sarampión, tosferina y poliomielitis.

“Estamos viendo que la población le tiene cierta preocupación a la vacuna de COVID y queremos informarle que estamos aplicando la PFIZER y Moderna, que son las vacunas que tienen más calidad en el mercado mundial”, dijo De la Garza. “En lo que va del año han registrado 62 casos de COVID y 4 defunciones lo cual representa un porcentaje alto”, dijo de la Garza, al exhortar a la población a acudir a los módulos a vacunarse.

Enfermedades Prevenibles

Tosferina: 47 casos registrados, 2 fallecimientos

Sarampión: 12 contagios en comunidades menonitas

Objetivo

Proteger a las familias tamaulipecas y reducir riesgos de complicaciones graves, especialmente en niñas y niños, mediante la vacunación infantil y el reforzamiento de la estrategia de vacunación.

Vacunas y Cobertura

Vacunas anticovid: Pfizer y Moderna, de alta calidad y eficacia

Cobertura: Superior al 80% en todo el estado

Abasto: Suficiente en centros de salud y hospitales

Macrositios de Vacunación

En plazas públicas de: