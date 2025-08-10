Refuerza Pemex coordinación con autoridades ante emergencias

Personal de Pemex sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar y difundir sus protocolos de seguridad

Con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con fugas, derrames, incendios o explosiones, Petróleos Mexicanos (Pemex) sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar y difundir sus protocolos de seguridad.

Durante la jornada, se presentaron estrategias encaminadas a mejorar la atención oportuna y eficiente en caso de contingencias en instalaciones o equipos de transporte de Pemex, mediante la implementación del Sistema de Comando de Incidentes, un modelo que permite una respuesta organizada y estandarizada ante situaciones de riesgo.

Como parte de las actividades, se ofrecieron pláticas informativas sobre el manejo de riesgos por hidrocarburos, acciones de protección a la población ante amenazas inminentes y procedimientos para el cierre de vías de comunicación durante emergencias.

Al encuentro asistió personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Protección Civil del estado de Tamaulipas, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, cuerpos de bomberos y autoridades municipales de distintas regiones del estado.

Con este tipo de acciones, Pemex reafirma su compromiso con la seguridad de las comunidades donde opera y fortalece la coordinación interinstitucional a través de la difusión de sus políticas, lineamientos y procedimientos ante escenarios de riesgo.