Refuerza Matamoros acciones de limpieza y mejoramiento urbano

Estas labores forman parte de una estrategia permanente para la recuperación y conservación de espacios urbanos, con la finalidad de generar entornos mejores

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Beto Granados continúa con acciones permanentes en distintos sectores de la ciudad, enfocadas en la rehabilitación de espacios públicos, limpieza urbana y mejoramiento de vialidades.

Como parte de estas labores, en la colonia Fidel Velázquez se realizaron trabajos de mantenimiento en áreas verdes y rehabilitación de juegos infantiles, con el objetivo de recuperar espacios de convivencia para niñas, niños y familias.

En materia de prevención, las autoridades mantienen operativos para retirar llantas, recipientes y objetos que acumulen agua, a fin de evitar la proliferación de mosquitos. Asimismo, se exhorta a la población a revisar sus hogares y eliminar posibles criaderos.

Las acciones de mejoramiento vial también se desarrollan en colonias como San Francisco, Ocampo y Francisco I. Madero, donde se busca mejorar las condiciones de tránsito para los ciudadanos.

De manera simultánea, cuadrillas municipales realizan jornadas de limpieza y mantenimiento en sectores como el Campamento del Poblado Control, Zona Centro, Jesús Vega Sánchez, Estero San Pablo y México Agrario, así como en el fraccionamiento Los Palmares, avenidas principales y espacios públicos en ejidos.

Estas labores forman parte de una estrategia permanente para la recuperación y conservación de espacios urbanos, con la finalidad de generar entornos más limpios, seguros y funcionales para la ciudadanía.