Refuerza Matamoros acciones de limpieza y mejoramiento urbano

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Beto Granados continúa con acciones permanentes en distintos sectores de la ciudad, enfocadas en la rehabilitación de espacios públicos, limpieza urbana y mejoramiento de vialidades.
Como parte de estas labores, en la colonia Fidel Velázquez se realizaron trabajos de mantenimiento en áreas verdes y rehabilitación de juegos infantiles, con el objetivo de recuperar espacios de convivencia para niñas, niños y familias.
En materia de prevención, las autoridades mantienen operativos para retirar llantas, recipientes y objetos que acumulen agua, a fin de evitar la proliferación de mosquitos. Asimismo, se exhorta a la población a revisar sus hogares y eliminar posibles criaderos.
Las acciones de mejoramiento vial también se desarrollan en colonias como San Francisco, Ocampo y Francisco I. Madero, donde se busca mejorar las condiciones de tránsito para los ciudadanos.
De manera simultánea, cuadrillas municipales realizan jornadas de limpieza y mantenimiento en sectores como el Campamento del Poblado Control, Zona Centro, Jesús Vega Sánchez, Estero San Pablo y México Agrario, así como en el fraccionamiento Los Palmares, avenidas principales y espacios públicos en ejidos.
Estas labores forman parte de una estrategia permanente para la recuperación y conservación de espacios urbanos, con la finalidad de generar entornos más limpios, seguros y funcionales para la ciudadanía.