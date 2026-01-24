Refuerza Educación estrategia 'Tamaulipas Educa'

La estrategia 'Tamaulipas Educa' es un proyecto integral que busca mejorar el funcionamiento del sistema educativo en el estado

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, presidió los trabajos de la última reunión en torno a la estrategia 'Tamaulipas Educa', evento donde participaron las y los integrantes de la Unidad Ejecutiva de la dependencia.

Valdez García, permitió analizar y atender las iniciativas expuestas por las direcciones y departamentos de la Unidad, a cargo de Samuel Alcantar Varela, orientadas a potenciar las acciones que impactan en la mejora de los indicadores, ya sea fortaleciendo aquellas que han dado resultados o ajustando las que requieren alinearse para cumplir con las metas planteadas a corto y mediano plazo.

Con estos esfuerzos, se realiza un diagnóstico oportuno de lo implementado hasta el momento, a fin de optimizar el trabajo y los recursos, para que docentes, estudiantes y sus familias cuenten con las mejores oportunidades para su desarrollo académico y laboral.

La estrategia 'Tamaulipas Educa' es un proyecto integral que busca mejorar el funcionamiento del sistema educativo en Tamaulipas. Se estructura en cuatro ejes fundamentales: infraestructura educativa, calidad educativa, administración eficiente de los recursos y desarrollo del talento humano.