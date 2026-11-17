La Guardia Estatal Cibernética tiene como objetivo acercar información a la ciudadanía sobre los peligros en internet y el uso de las tecnologías

Luis Marín, encargado de la Guardia Estatal Cibernética, informó que la corporación realiza acciones de prevención y combate a la violencia digital, además de brindar orientación en instituciones educativas sobre los riesgos de participar en retos virales.

Entre las labores que lleva a cabo la unidad se encuentran el monitoreo permanente del ecosistema digital para detectar y prevenir falsas movilizaciones de servicios de emergencia, así como ciber patrullajes diarios para identificar y frenar tendencias virales riesgosas en redes sociales, como TikTok.

Marín explicó que la Guardia Estatal Cibernética es una unidad de prevención en materia de seguridad, cuyo objetivo es acercar información a la ciudadanía sobre los peligros en internet y el uso de las tecnologías.

“Tratamos de que la ciudadanía tenga conocimiento de los riesgos que existen hoy en día en las redes sociales, en el internet, en todo lo que es la tecnología de la información”, señaló.

Agregó que, además de monitorear reportes y fomentar la proximidad con la población para evitar que las personas sean víctimas, la unidad atiende casos relacionados con amenazas cibernéticas, ciberacoso, fraude en comercio electrónico, préstamos conocidos como “monta deudas” y extorsión cibernética, entre otro tipo de delitos.