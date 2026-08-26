Reforzarán vigilancia tras tragedia en carretera al Mezquital

Santiago Rodríguez explicó que el municipio buscará coadyuvar con las autoridades estatales y federales para mejorar la seguridad en la zona

Tras el fatal accidente registrado durante el fin de semana en la carretera al Mezquital, donde seis personas perdieron la vida, autoridades de Matamoros plantearán en la Mesa de Seguridad acciones para reforzar la vigilancia en este tramo federal.

René Santiago Rodríguez, director de Tránsito Municipal, explicó que debido a que la carretera corresponde a jurisdicción federal, será necesario establecer una coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad para determinar las acciones que se implementarán.

“En la Mesa de Seguridad ahí lo vamos a plantear”, señaló el funcionario, al indicar que el tema será abordado con las autoridades correspondientes.

Municipio buscará coordinación con otras autoridades

Santiago Rodríguez explicó que el municipio buscará coadyuvar con las autoridades estatales y federales para mejorar la seguridad en la zona.

“Vamos a hacer la coordinación entre las diferentes dependencias de seguridad”, comentó.

El director de Tránsito Municipal aclaró que la vigilancia en esta zona no corresponde directamente al municipio, al tratarse de una carretera federal, por lo que deberán intervenir autoridades estatales y federales, incluida la Guardia Nacional.

“Le compete ahí lo que es el Estado, ahí en la zona federal y con la Guardia Nacional en conjunto”, explicó.

Analizan participación de la Secretaría de Marina

Asimismo, señaló que también podría contemplarse la participación de la Secretaría de Marina, dependiendo de los acuerdos que se alcancen dentro de la coordinación entre las diferentes autoridades.

“Podríamos coadyuvar con la Federación y con el Estado para poder llevar a cabo” las acciones necesarias, afirmó.

Las autoridades buscan definir las medidas que podrían aplicarse en este tramo carretero luego del accidente que dejó seis personas fallecidas, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir que una tragedia similar vuelva a ocurrir.