Reforzarán en Tamaulipas estrategia contra gusano barrenador

EUA y México acordaron intensificar la liberación de mosca estéril y fortalecer la vigilancia sanitaria en Tamaulipas y Veracruz

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, informó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron intensificar la liberación de mosca estéril en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, como parte de una estrategia binacional para frenar la propagación del gusano barrenador del ganado.

Acuerdo binacional

El anuncio se realizó tras una reunión de Berdegué con el gobernador Américo Villarreal Anaya y presidentes municipales del centro y sur de Tamaulipas, en la que se estableció como prioridad cerrar el paso a la movilización irregular de ganado y reforzar la vigilancia sanitaria.

Como primera parada de nuestra gira, tuvimos una reunión muy productiva con el gobernador @Dr_AVillarreal, autoridades municipales, organismos auxiliares de sanidad animal y productores de las asociaciones ganaderas.



En este encuentro destacamos el nuevo Plan de Acción contra el… pic.twitter.com/aLluRCwDfP — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) January 10, 2026

“Hemos acordado con el gobierno de Estados Unidos el cuidado del ganado mexicano, y ellos han confirmado que aumentará la liberación de la mosca estéril en el sur de Tamaulipas y hacia el norte y centro de Veracruz”, señaló el funcionario.

Estrategia en siete frentes

Berdegué explicó que la estrategia operará en siete frentes simultáneos, entre los que destacó tres acciones principales: el fortalecimiento de los puntos de inspección zoosanitaria con presencia permanente de la Guardia Nacional en carreteras; recorridos sistemáticos en ranchos con brigadas de médicos veterinarios, incluso en zonas sin casos confirmados; y la liberación masiva de insectos estériles para romper el ciclo reproductivo de la plaga.

El secretario advirtió que todo traslado será supervisado.

“Si se detectan camiones con animales se inspeccionarán; si todo está en orden, seguirán su camino. Pero no se va a permitir el traslado sin control”, afirmó.

Finalmente, Berdegué exhortó a los ganaderos a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, y garantizó que no habrá sanciones ni decomisos.

“No se les va a quitar el ganado ni habrá multas. Lo que queremos es que informen”, subrayó.