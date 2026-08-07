Reforzará Tamaulipas programas de reforestación y bienestar

Previo a la reunión con la estructura de Bienestar estatal, el gobernador subrayó la importancia de evaluar el desempeño

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció una intensificación de las acciones ambientales y sociales en el estado, destacando nuevos proyectos de reforestación y una evaluación estratégica de los programas federales y estatales.

El mandatario informó que se reforzarán los programas de reforestación en los 43 municipios de la entidad. Entre las prioridades, resaltó los esfuerzos de recuperación del mangle rojo y negro en la Laguna Madre.

Asimismo, anunció el inicio del programa de "Reforestación del Bienestar" en el municipio de Jaumave, específicamente en el ejido San Antonio. En coordinación con la Federación, se tiene proyectada la plantación de más de 15,000 árboles, incluyendo mezquite, ébano y encino, además de la dispersión de semillas en la Sierra Madre Oriental.

Respecto al cambio en la delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Villarreal Anaya calificó el relevo como un paso positivo, destacando la experiencia de la nueva titular en programas como Liconsa.

Previo a la reunión con la estructura de Bienestar estatal, el gobernador subrayó la importancia de evaluar el desempeño.