Reforma al IPSSET implica descuentos a trabajadores del estado

La secretaria de Administración del Gobierno del Estado, Luisa Eugenia Manaotou Galván, anunció que, en virtud de la reciente reforma del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), aprobada por los diputados locales de diversas fracciones parlamentarias, se implementó un descuento a los servidores públicos de la administración estatal, que se aplicará directamente sobre el salario, compensación y quinquenio, el cual asciende al 2%.

Implementan descuento del 2% a servidores públicos

Manaotou Galván destacó la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre esta reforma, invitando a los servidores públicos a leer la ley y comprender las implicaciones que conlleva, enfatizando que, en última instancia, representa un beneficio para todos.

Se realizó una capacitación para los directores administrativos en el Instituto Registral y Catastral a principios de enero de este año. También estamos acudiendo a las dependencias para explicar a detalle. Por ejemplo, ya hemos visitado el Sistema DIF estatal y otras instancias que lo han solicitado.

Buscan garantizar el pago de pensiones a futuro

La funcionaria se mostró abierta a aclarar cualquier duda relacionada con la reforma del IPSSET, asegurando que es una medida necesaria para garantizar el pago de pensiones en el futuro.

Si no se hubiera hecho nada, ¿con qué se iban a pagar las pensiones? Era una medida que se tenía que realizar y que beneficia a todos.

Sin quejas ni renuncias formales por la medida

Al ser cuestionada sobre la posible presentación de quejas o denuncias en relación con esta medida, Manaotou Galván afirmó que, hasta el momento, no se ha recibido conocimiento formal de quejas por escrito ni renuncias vinculadas a este tema.

Realmente, si se hace un análisis, se darán cuenta de que es un beneficio. Aunque ahora se vea el descuento, al momento de pensionarse se verá el beneficio de lo que se ha descontado.

Descuento aplicará sobre nuevas percepciones durante 2026

La secretaria precisó que el descuento será del 2% sobre las nuevas percepciones.

Por ejemplo, en un sindical, eso podría significar un descuento de entre 20 y 60 pesos en la quincena. Este descuento aplicará para 2026, es decir, un 2% de aportación por parte del trabajador, que incluye el sueldo, gratificación y el quinquenio.