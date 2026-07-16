Reforestación en ampliación de bulevar en riesgo de éxito

Vecinos y especialistas advierten que muchas de las plantas colocadas muestran signos de estrés y no lograrán sobrevivir al verano de Ciudad Victoria

La ampliación del bulevar José López Portillo, en Ciudad Victoria, avanza con una inversión superior a los 150 millones de pesos y promete modernizar la conectividad al oriente de la capital.

El proyecto contempla 1,450 metros lineales, tres carriles por sentido, camellón central de 4.20 m con jardinería y “árboles nativos de la región”.

Sin embargo, vecinos y especialistas advierten que muchas de las plantas colocadas muestran signos de estrés y es evidente que no lograrán sobrevivir al verano victorense.

El problema: plantas nativas que no pegan

Aunque el proyecto especifica uso de especies nativas, la experiencia reciente en Victoria demuestra que plantar “nativo” no garantiza éxito si no se considera el suelo, el riego y la exposición solar.

En otros puntos de la ciudad, como el lado oriente del Parque Central, la combinación de alta incidencia solar, suelo arenoso y compacto, y falta de sistema de riego funcional dificulta el establecimiento de nuevos ejemplares.

Algo similar ocurre en el nuevo bulevar: sin minicuencas, acolchado ni riego por goteo con agua tratada —como el que SEDUMA instaló en el Parque Bicentenario para asegurar 150 árboles nativos—, los arbolitos se deshidratan en semanas.

¿Qué hace falta? Asesoría técnica y especies de sombra

Especialistas y colectivos señalan que la obra requiere la intervención directa de las áreas de ecología del municipio y del estado, así como de asociaciones civiles con experiencia en arbolado urbano.

El objetivo no es solo “poner verde”, sino generar sombra funcional para los peatones, como ocurre en el corredor arbolado que va del Paseo Méndez a la calle 8 por el Blvd. Praxedis Balboa, donde encinos, anacahuitas y ébanos crean microclimas que reducen la temperatura del pavimento.

¿Quién puede ayudar? Organizaciones y dependencias clave

-Tonantzin Tlalli Venerable Madre Tierra A.C.: ONG que desde 2001 cuida el Bosque Urbano del Parque Siglo XXI y promueve educación ambiental. Gestionó con el Gobierno del Estado la conservación del área y realiza reforestaciones con especies adaptadas.

Su experiencia en suelos compactados y riego es vital.

-Facultad de Ingeniería y Ciencias UAT: Tiene convenio con el Ayuntamiento para reforestación, análisis de suelos y transferencia de tecnología para huertos urbanos.

-Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas: Realiza jornadas semanales de limpieza, chapoleo y reforestación en áreas verdes, sumando a familias y clubes.

¿Qué plantar en el López Portillo? Especies que sí dan sombra y resisten

Para un bulevar con alto tránsito peatonal y ciclovía proyectada, se necesitan árboles de copa densa, raíz profunda y bajo mantenimiento. Técnicos locales recomiendan:

- Encino Siempreverde (Quercus virginiana): Sombra densa todo el año, raíces profundas que no levantan banqueta si se planta con arriate de 2 m.

- Ébano (Ebenopsis ebano): Lento crecimiento, madera dura, muy resistente a plagas y sequía; ideal para camellones.

- Anacahuita (Cordia boissieri): Nativa, floración vistosa, raíz compacta que no daña infraestructura.

- Mezquite (Prosopis glandulosa): Busca agua a profundidad, mínimo riesgo superficial, aguanta suelos pobres.

- Palo de Rosa y San Pedro: Ya usados por SEDUMA en el Parque Bicentenario con riego por goteo y minicuenca para captar lluvia.

Evitar: framboyán en banquetas angostas por raíz superficial, y especies exóticas sin manejo como ficus.

El modelo a seguir: riego, suelo y seguimiento

La reforestación exitosa en el Parque Bicentenario usó 150 árboles nativos de 2.5 m, cada uno con minicuenca, riego por goteo con agua tratada y sustrato enriquecido.

Sin un plan de manejo hídrico, el 80% de los ejemplares puede perderse en el primer año, como ha ocurrido en otras obras.

La petición vecinal

Colectivos piden a la Secretaría de Obras Públicas y a SEDUMA frenar la siembra masiva hasta contar con: 1) estudio de suelo, 2) diseño de paleta vegetal por tramo, 3) sistema de riego, y 4) programa de adopción con vecinos y escuelas, similar al que PAUT aplicó en el CBTis 24 con 150 árboles nativos y participación estudiantil.

Con 150 millones de pesos invertidos y la promesa de reactivar la economía de la zona, el bulevar no puede quedar como un corredor de cemento.

La sombra es infraestructura: baja la temperatura, invita a caminar y protege al peatón. La pregunta es si se corregirá a tiempo, antes de que el primer verano se lleve los árboles que apenas se plantaron.