Reflejan jornadas de empleo retos laborales en Reynosa

Cientos de personas acudieron a una jornada de reclutamiento para competir por 59 vacantes, reflejo de la creciente demanda de empleo en la frontera

La frontera de Tamaulipas enfrenta una situación complicada para quienes buscan un empleo bien remunerado. Ante este panorama, el Servicio Nacional del Empleo, junto con empresas socialmente responsables, mantiene jornadas de contratación directa para apoyar a las familias y contribuir a la operación de las empresas.

Lázaro Contreras Martínez, uno de los buscadores de empleo, relacionó las dificultades laborales con la situación que atraviesa la industria y los efectos de las políticas comerciales de Estados Unidos.

“Más que nada es por lo que en la maquila ha pasado, los rechazos de materiales, todo eso afecta. Y aparte también los comercios, más que nada, la política de Estados Unidos, que puso muchas reglas”, señaló.

Recientemente se realizó una jornada en la que se ofertaron 59 plazas laborales y a la que acudieron cientos de hombres y mujeres. Sin embargo, los buscadores de empleo reconocen que actualmente las empresas exigen mayor preparación académica y diversos requisitos.

Manuel, quien busca incorporarse al mercado laboral, explicó que su nivel de estudios representa una dificultad para acceder a algunas vacantes.

“Sí está un poco complicado, como yo tengo nada más la secundaria, la prepa no la terminé, y como estudios piden la prepa; antes pedían la secundaria y ahora están pidiendo la prepa”, comentó.

Fernando Gutiérrez también señaló que ha presentado solicitudes en distintas empresas sin lograr ser contratado, ante la cantidad de personas que compiten por un número limitado de vacantes.

“He metido solicitud en varias empresas, pero no hemos quedado. Falta de empleo y muchas personas desempleadas; sí son pocas las vacantes que hay”, expresó.

La industria maquiladora continúa siendo uno de los principales motores de la economía de Reynosa. En este contexto, la empresa Vértiv mantiene un proceso de expansión debido a la disponibilidad de mano de obra calificada, aunque uno de sus principales requisitos es el compromiso de los trabajadores con la estabilidad laboral.

Damaris Valladares, encargada de Reclutamiento, destacó que la empresa busca personal comprometido ante el crecimiento que proyectan para sus operaciones.

“Lo único y más importante es el compromiso, más que nada el compromiso, ya que somos una empresa en crecimiento. Va a haber mucho trabajo y, más que nada, el compromiso de una estabilidad laboral”, explicó.

En medio de las disputas arancelarias y los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, las empresas mantienen su interés por ciudades fronterizas como Reynosa. El Servicio Nacional del Empleo continuará con las jornadas de reclutamiento, mientras Vértiv anticipa nuevas oportunidades laborales como parte de su expansión.

“Somos una empresa en expansión y yo creo que sí, vamos a abrir dos plantas más. Sí va a haber mucho trabajo y mucha oportunidad; estamos realizando un cálculo de alrededor de 5 mil empleados ya con todas las plantas, o un poquito más, porque sí se prevé mucho trabajo”, anunció Damaris Valladares.