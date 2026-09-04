Reducir jornada laboral, nuevo reto para empresas en Tamaulipas

La reducción del turno laboral será gradual y comenzará el primero de enero de 2027, cuando la jornada semanal pasará de 48 a 46 horas

A los problemas de seguridad, agua potable, electricidad, calles e infraestructura que enfrenta la frontera se suman nuevas disposiciones laborales que representan un reto para las empresas, particularmente por la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Fidel Antuña Batista, presidente nacional de la Comisión Laboral y de Seguridad Social de Coparmex, estuvo de visita en Reynosa, donde participó en un seminario en el que se abordaron los cambios de la nueva ley laboral y las estrategias que deberán adoptar las empresas para enfrentar estas modificaciones.

El representante empresarial señaló que la reducción de la jornada será uno de los principales retos para la industria mexicana y destacó la importancia de prepararse para realizar el cambio sin afectar la productividad.

“Hoy en este momento, el gran reto para la industria mexicana, para las empresas mexicanas va a ser la reducción de la jornada, con los cambios que tenemos a partir del próximo año, con la reducción de las primeras dos, y así subsecuentemente hasta llegar a las 40 horas. Hoy estamos manejando herramientas en este seminario para ver cómo podemos hacer esa reducción sin impactar la productividad”, expresó.

La reducción será gradual y comenzará el primero de enero de 2027, cuando la jornada semanal pasará de 48 a 46 horas. Posteriormente, disminuirá dos horas cada año hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

Antuña Batista explicó que durante este proceso se mantendrán las disposiciones relacionadas con el pago de horas extraordinarias, tanto dobles como triples.

“A partir del 2027 arrancamos con las primeras reducciones de dos horas, pasaremos de 48 a 46, mantenemos las mismas nueve horas de tiempo extra dobles con las cuatro triples y así cada año irá reduciéndose dos horas hasta llegar a las famosas 40 horas en el 2030”, declaró.

Una vez establecida la jornada de 40 horas semanales, las empresas deberán reorganizar sus turnos, principalmente aquellas que mantienen operaciones durante los siete días de la semana. El objetivo será garantizar el cumplimiento de la nueva jornada y los periodos de descanso.

El presidente de la Comisión Laboral y de Seguridad Social de Coparmex explicó que algunas empresas ya operan con cuatro grupos de trabajadores y cuentan con esquemas que permiten distribuir las jornadas durante toda la semana.

“Algunas empresas que son intensivas, que trabajan de lunes a domingo, muchas de ellas ya tienen cuatro grupos de trabajo, por lo tanto, respetan las 40 horas; algunas van a tener que ajustarse a esto, y aquí va el tema que muchas veces al ajustar esas 40 horas, los trabajadores van a terminar descansando dos días”, señaló.

Agregó que la reorganización de los roles de trabajo permitirá que, matemáticamente, una jornada semanal de 40 horas pueda distribuirse con dos días de descanso, uno de los objetivos de la reforma laboral para favorecer la convivencia y los lazos familiares.