Reducen muertes por accidentes, pero suben suicidios en Matamoros

Autoridades mencionaron que uno de los aspectos que más preocupa es que los jóvenes se encuentran entre los principales afectados

Aunque en Matamoros se ha registrado una disminución en los fallecimientos derivados de accidentes automovilísticos, otro problema comienza a generar preocupación entre los cuerpos de emergencia: el incremento de muertes por suicidio asociadas a problemas de depresión.

Francisco Ponce, coordinador de Socorros de la Cruz Roja, señaló que en las últimas fechas más de siete personas han decidido quitarse la vida, situación que refleja la importancia de atender la salud emocional y detectar oportunamente posibles casos de depresión.

El coordinador consideró que entre los factores que pueden estar influyendo se encuentran las dificultades económicas que enfrentan algunas familias, particularmente ante la falta de empleo y la dificultad para cubrir los gastos del hogar.

A esto se suma el regreso a clases, periodo en el que aumentan los gastos por la compra de útiles escolares, uniformes y otros artículos necesarios para los estudiantes, generando mayor presión económica en algunos hogares.

Uno de los aspectos que más preocupa, dijo, es que los jóvenes se encuentran entre los principales afectados. Durante los últimos meses, alrededor de tres jóvenes han perdido la vida por suicidio, casos que estarían relacionados con problemas de depresión.

Ante este panorama, la Cruz Roja hizo énfasis en la importancia de prestar atención a cualquier cambio de comportamiento y buscar ayuda profesional ante señales de depresión o crisis emocional.