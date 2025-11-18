Reduce Ciudad Victoria robos a comercios de 40 a 7 por semana

Hugo Reséndez, secretario del Ayuntamiento, señaló que un mayor patrullaje y la colaboración con los comerciantes ha sido clave en esta reducción

El municipio de Victoria ha logrado un notable avance en la disminución de robos a comercios, pasando de 40 incidentes semanales a solo 7, informó Hugo Reséndez Silva.

El secretario del Ayuntamiento dijo que este significativo descenso refleja los esfuerzos coordinados entre las autoridades locales y la comunidad para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los negocios.

“Ya lo anunció la propia mesa ciudadana de seguridad y justicia, que se ha reflejado mucho la baja incidencia de robo a comercios y para nosotros es un informe muy satisfactorio porque es gracias al trabajo en colaboración con la Guardia Estatal, con Sedena, la Marina y Guardia Nacional".

"Hemos logrado abatir este delito en su mínima expresión recordemos que en años anteriores traíamos muy por encima de los 35 a 40 robos por semana, hoy se han mantenido por abajo de los 7 robos por semana y eso es una baja muy considerable, obviamente siempre lo hemos comentado que en el ideal de sociedad buscamos los cero delitos y en eso estamos trabajando”, dijo el funcionario municipal.

Las medidas implementadas, que incluyen un mayor patrullaje y la colaboración con los comerciantes para fortalecer la vigilancia, han sido clave en esta reducción.

Las autoridades han destacado la importancia de mantener un ambiente seguro para fomentar el desarrollo económico de la ciudad.

Este éxito no solo beneficia a los comerciantes, sino que también contribuye a la tranquilidad de los ciudadanos, quienes pueden sentirse más seguros al realizar sus actividades diarias.