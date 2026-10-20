Reducción de jornada laboral presionará a las mipymes

Consideró que la contratación de más personal podría ser necesaria para cubrir los días y horarios previamente comprometidos con los clientes

La reducción gradual de la jornada laboral en México representará nuevos retos operativos y económicos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que deberán reorganizar sus turnos y evaluar la contratación de más trabajadores o el pago de tiempo extraordinario para mantener sus servicios, advirtió la presidenta de Canacintra Tampico, Cleotilde Treviño Castillo.

Señaló que el principal desafío será cubrir los puestos que requieren conocimientos especializados, debido a que no siempre es posible encontrar personal sustituto con las habilidades necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones.

Advierten dificultades para cubrir puestos especializados

"Esto sí trae una afectación importante, porque no es lo mismo si yo tengo una persona especializada, no sé, que me maneja cocina, por ejemplo, ¿y cómo voy a contratar a cualquier otra persona para que cubra el servicio que da? No es tan fácil. Sí es un tema crítico para las mipymes", expresó.

Explicó que una alternativa sería recurrir a los trabajadores que ya forman parte de la plantilla para cubrir jornadas adicionales, lo que implicaría mayores gastos y ajustes en la organización de los negocios.

"Finalmente, tal vez lo que va a ocurrir es que el mismo personal que ya tengo, yo lo voy a contratar para que me cubra ese día, implicando esto mayor desembolso, porque tendría que pagarle más tiempo extraordinariamente. Sí representa un desembolso, se genera un poco de inestabilidad", indicó.

Mipymes deberán ajustar su contratación y sus presupuestos

Ante este panorama, consideró que la contratación de más personal podría ser necesaria para cubrir los días y horarios previamente comprometidos con los clientes. No obstante, subrayó que las empresas deberán ajustarse a las disposiciones legales conforme al calendario gradual de implementación de la reforma laboral. "La única solución es contratar más personal para poder dar servicio los días que ya se tienen establecidos y comprometidos para el público en general. Sí tenemos que cumplir de acuerdo a lo que establece la ley", puntualizó.

La presidenta de Canacintra Tampico agregó que el sector empresarial también permanece atento a los cambios fiscales, particularmente a las limitaciones en las deducciones autorizadas, que podrían generar mayores necesidades de control contable y diferencias entre los registros financieros y fiscales. Estos factores, señaló que representan desafíos adicionales para las mipymes, que deberán ajustar sus procesos administrativos y presupuestos ante las nuevas disposiciones.