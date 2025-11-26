Redobla Protección Civil vigilancia para venta de pirotecnia

Autoridades informaron que el objetivo es prevenir riesgos y accidentes a través de inspecciones, capacitaciones y acciones conjuntas con municipios y negocios

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha lanzado un operativo especial para garantizar la venta de manera segura de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Luis Gerardo González de la Fuente, titular del área, informó que el objetivo es prevenir riesgos y accidentes a través de inspecciones, capacitaciones y acciones conjuntas con municipios y negocios formales.

Medidas de seguridad

- Inspecciones a establecimientos autorizados

Capacitaciones en:

- Manejo de extintores

- Rutas de evacuación

- Seguridad general

- Primeros auxilios

- Trabajo conjunto con municipios a través de centros regionales

- Retiro de productos irregulares en la vía pública

"Estamos trabajando con los negocios establecidos para que cuenten con programas internos de protección civil y medidas de seguridad", informó González de la Fuente.

Establecimientos autorizados

Actualmente, operan tres predios autorizados en el municipio y 10 establecimientos registrados oficialmente.

La CEPC invita a los vendedores no registrados a regularizar su situación.

Trabajo en equipo

La CEPC se coordina con municipios a través de centros regionales en Altamira, Mante, San Fernando y Reynosa, para reforzar la seguridad en la venta de pirotecnia.

"Buscamos prevenir incidentes y garantizar una temporada decembrina segura para todos", concluyó González de la Fuente.