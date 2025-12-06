Recursos Hidráulicos refuerza acciones de tecnificación

En una reunión junto con las autoridades correspondientes, se dieron a conocer los proyectos estratégicos para fortalecer los recursos naturales en el estado

El subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Américo Rendón Dueñez, presentó los detalles de los proyectos estratégicos orientados a fortalecer la infraestructura hidroagrícola y mejorar la eficiencia en el uso del agua en Tamaulipas, resaltando la importancia de impulsar obras que optimicen la conducción y el aprovechamiento del recurso hídrico en la entidad.

“Se registra un considerable avance en el revestimiento con concreto hidráulico del canal lateral del Módulo III Allende, parte de la modernización del Distrito de Riego 086 Río Soto La Marina en Abasolo”, dijo el funcionario.

La obra busca reducir pérdidas por filtración y mejorar la distribución del agua en las zonas de riego agrícola.

El funcionario estatal dejó en claro el compromiso del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para mantener una coordinación cercana con los distintos órdenes de gobierno y los usuarios para asegurar que los trabajos avancen conforme a lo programado y fortalezcan el desarrollo productivo del estado.

Durante la reunión participó el director de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA, Jaime Felipe Cano Pérez, quien expresó la disposición de continuar trabajando en coordinación con las diversas instancias en beneficio de las familias tamaulipecas.