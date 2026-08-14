Recuperación de CEDES Victoria en Mante costará $4,000 millones

La saturación ha obligado a las autoridades judiciales a redireccionar los nuevos ingresos al penal de Altamira para evitar el colapso

El Gobierno de Tamaulipas busca reactivar el nuevo Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, una obra abandonada desde hace más de 17 años sobre la carretera salida a El Mante, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.

El proyecto fue propuesto originalmente entre 2008 y 2010, en un terreno de 34 hectáreas.

Quedó con un avance físico del 30 por ciento, pero por el deterioro, el vandalismo y el crecimiento de matorral que invadió los accesos pavimentados, hoy solo se rescata entre 18 y 20 por ciento de lo construido.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que el proyecto ejecutivo ya está listo y en los próximos días se licitará, esperando concluirlo a mediados de 2026.

Con el nuevo CEDES se busca sacar el penal de la mancha urbana y dignificar las condiciones de reinserción, ya que actualmente el estado invirtió más de 9.3 millones en videovigilancia e inhibidores en los cinco CEDES y entregó 4,500 uniformes a PPLs.

Se espera arrancar la obra física en el segundo semestre de este año, con meta de concluir entre finales de 2027 y el primer trimestre de 2028.

¿Cuánto costará y para cuántos internos?

El diseño contempla una capacidad inicial de 900 a 1 mil Personas Privadas de su Libertad (PPL). Si es solo penal estatal, el costo estimado es de 3 mil millones de pesos. Si se incorpora la sección para mujeres por delitos del fuero federal que solicita la Federación, la inversión se eleva a 4 mil y hasta 4 mil 300 millones de pesos.

"Si no hay aportación federal, será un precio muy alto para el estado", advirtió Cepeda Anaya.

La administración estatal busca que la Federación aporte al menos el 50 por ciento. Ya hay dos inversionistas interesados en un esquema de Asociación Público Privada (APP).

El funcionario explicó que los planos originales ya no cumplen con las nuevas especificaciones federales en materia de seguridad penitenciaria, por lo que se debe rehabilitar toda la red eléctrica, agua, drenaje y modificar las instalaciones.

El CEDES de Tamatán, al 98% y rebasado

La necesidad es urgente. El actual CEDES de Ciudad Victoria, ubicado en la Calzada a Tamatán, opera al 98 por ciento de su capacidad.

Su capacidad oficial es de 1,000 internos, pero en febrero de 2026 se entregaron 856 uniformes y kits, cifra que refleja su ocupación. En su peor crisis, en 2014, llegó a hacinar 1 mil 349 internos.

La saturación ha obligado a las autoridades judiciales a redireccionar los nuevos ingresos al penal de Altamira para evitar el colapso.