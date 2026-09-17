Recuerdan el colapso del Puente Queen Isabella 25 años después

La tragedia ocurrió apenas cuatro días después de los atentados del 11 de septiembre, por lo que inicialmente generó preocupación entre la población

Este 15 de septiembre se cumplen 25 años del colapso del Puente Queen Isabella Causeway, una tragedia que marcó a las comunidades de Port Isabel y South Padre Island y que dejó ocho personas fallecidas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del 15 de septiembre de 2001, cuando el remolcador Brown Water V, que desplazaba cuatro barcazas, golpeó una de las columnas del puente que comunica Port Isabel con South Padre Island.

El impacto provocó que varios tramos de la estructura se desprendieran y cayeran sobre la Laguna Madre.

Algunos automovilistas que transitaban durante la madrugada no pudieron advertir que parte de la carretera había desaparecido y varios vehículos se precipitaron desde una altura aproximada de 85 pies hasta el agua.

La tragedia ocurrió apenas cuatro días después de los atentados del 11 de septiembre, por lo que inicialmente generó preocupación entre la población.

Sin embargo, las investigaciones determinaron que se trató de un accidente relacionado con la navegación del remolcador y las barcazas.

Los trabajos de rescate involucraron a la Guardia Costera, autoridades estatales, cuerpos de emergencia y equipos de buzos, mientras que South Padre Island quedó temporalmente incomunicada por carretera.

La reconstrucción avanzó con rapidez y el puente fue reabierto el 21 de noviembre de 2001, poco más de dos meses después del accidente.

Posteriormente, fue denominado Queen Isabella Memorial Bridge, en memoria de las víctimas.

Un recuerdo que permanece

A 25 años de distancia, la estructura continúa siendo una conexión fundamental para South Padre Island, pero también representa uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del sur de Texas.

Este 15 de septiembre de 2026, Port Isabel realizará una ceremonia conmemorativa para recordar a las ocho personas que perdieron la vida aquella madrugada y mantener viva la memoria de una tragedia que quedó grabada en la historia del Valle del Río Grande.