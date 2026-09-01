Recuerdan con misa a personas desaparecidas en Matamoros

Durante la misa, un sacerdote ofreció palabras de consuelo y acompañamiento a los familiares, quienes participaron en este acto de fe y memoria

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, familiares de personas desaparecidas se reunieron debajo del puente ubicado sobre la Avenida del Maestro, en el cruce con la Avenida del Niño, para participar en una misa en memoria de sus seres queridos.

La ceremonia religiosa se realizó frente al mural dedicado a las personas desaparecidas, donde las familias se congregaron para recordar a quienes aún son buscados y mantener vigente su memoria.

Durante la misa, un sacerdote ofreció palabras de consuelo y acompañamiento a los familiares, quienes participaron en este acto de fe y memoria.

Encienden veladoras como símbolo de esperanza

Como parte de la jornada, también se encendieron veladoras en memoria de las personas desaparecidas, colocadas como símbolo de esperanza y recuerdo para quienes continúan esperando el regreso de sus seres queridos.

El encuentro reunió a familias que, pese al paso del tiempo, mantienen viva la esperanza de localizar a sus desaparecidos y reiteran la importancia de que sus casos continúen siendo atendidos y no queden en el olvido.