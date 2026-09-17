Recuerdan colapso del Puente Queen Isabella a 25 años

Varias unidades se precipitaron desde una altura de aproximadamente 26 metros hasta el agua, dejando un saldo de ocho personas fallecidas

Hace 25 años, el colapso del Puente Reina Isabel sorprendió a la Isla del Padre, dejando ocho personas fallecidas. La tragedia ocurrió apenas cuatro días después del atentado contra las Torres Gemelas, por lo que inicialmente surgieron temores de un posible ataque, aunque después se confirmó que fue un accidente.

A 25 años, el recuerdo permanece y también la necesidad de contar con una segunda conexión entre Port Isabel y la Isla del Padre.

A 25 años de la tragedia, recuerdan el colapso del Puente Queen Isabella

A 25 años de distancia, Puerto Isabel y la Isla del Padre mantienen vivo el recuerdo de una de las tragedias que marcó para siempre la historia del sur de Texas.

Esa madrugada, el remolcador Brown Water V, que desplazaba cuatro barcazas, impactó una de las columnas del Puente Queen Isabella.

Varios tramos de la estructura se desprendieron y cayeron sobre la Laguna Madre, sin que algunos automovilistas pudieran advertir que parte de la carretera había desaparecido.

Varias unidades se precipitaron desde una altura de aproximadamente 26 metros hasta el agua, dejando un saldo de ocho personas fallecidas.

Inicialmente temieron que se tratara de un atentado

La tragedia ocurrió apenas cuatro días después del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Por ello, en aquellos primeros momentos fue inevitable pensar que la caída del puente podría tratarse de un hecho similar.

Sin embargo, las investigaciones rápidamente confirmaron que no se trató de un atentado, sino de un fatal accidente provocado por el impacto del remolcador y las barcazas contra la estructura.

Tras intensos trabajos de rescate y reconstrucción, el puente fue reabierto poco más de dos meses después y posteriormente recibió el nombre de Queen Isabella Memorial Bridge.

Persiste necesidad de una segunda conexión

Desde entonces, también quedó sobre la mesa la necesidad de contar con al menos un segundo puente que permita conectar a Puerto Isabel con la Isla del Padre y ofrezca una alternativa de comunicación en caso de cierre de la actual vía.

Hoy, 25 años después, el puente sigue siendo una conexión fundamental para la Isla del padre, pero también un lugar que guarda el recuerdo de las ocho vidas que se perdieron aquella madrugada.