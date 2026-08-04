Recuerdan a dos jóvenes fallecidos en avenida Solidaridad

Hasta el momento, autoridades no han dado a conocer resultados sobre la localización del presunto responsable de este accidente

A varias semanas del accidente automovilistico ocurrido sobre la avenida Solidaridad, familiares de J. Ali César Cortinas colocaron una ofrenda en el lugar donde perdió la vida, recordando también que en el mismo hecho falleció un joven de 18 años, identificado como Emanuel Aguilera.

En el sitio, los familiares colocaron fotografías y un arreglo floral en memoria de las víctimas, como muestra de recuerdo y respeto.

Accidente dejó dos personas sin vida

El accidente se registró a varios dias sobre esta vialidad, dejando como saldo dos personas sin vida y a una más en estado crítico.

Hasta el momento, autoridades no han dado a conocer resultados sobre la localización del presunto responsable de este accidente, que cobró la vida de ambas personas.

Familiares colocan mensaje en memoria de las víctimas

Durante la visita, los familiares dejaron un mensaje en el lugar: “Que Dios te reciba en su gloria y conceda fortaleza a quienes hoy te extrañan”.