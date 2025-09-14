Recuerda Tamaulipas a los Niños Héroes de Chapultepec

Durante el evento realizado en el Paseo Méndez de Ciudad Victoria, elementos del 77 Batallón de Infantería, realizaron una salva de honor a los Niños Héroes

Autoridades militares, estatales y municipales, así como educativas, presidieron la ceremonia cívica del 178 Aniversario de la Gesta Heroica del Castillo de Chapultepec, un espacio a la celebración en la que se fortalece, especialmente el sentido de pertenencia y en un ejercicio de memoria y unidad, para conmemorar la fuerza de acontecimientos de una historia con capítulos diversos que se han entretejido en las grandes transformaciones nacionales.

“Estamos muy próximos para que el pueblo de México se reúna en torno a uno de los episodios de enorme relevancia histórica para recordar el grito de Dolores de 1810, la consumación de la Independencia en 1921, y la forma en que recordamos la gesta insurgente, es sin duda una conmemoración que revive y hace eco en nuestra conciencia, que fortalece el espíritu patrio y nos recuerda la relevancia, el sacrificio y el impacto que tiene hasta nuestros días, el heroísmo de quienes lucharon e hicieron triunfar la independencia”, dijo Américo Villarreal Anaya.

El Gobernador de Tamaulipas, quien estuvo acompañado en el presídium por el General DEM Enrique García Jaramillo, comandante de la 48 zona militar, de los representantes de los poderes legislativo y judicial, del alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y del Fiscal General de Justicia Irving Barrios Mojica, dijo que, gracias a estas acciones, se heredó el origen y la noción de México como nación, libre, independiente y soberana que se preserva con determinación en los días actuales.

“En septiembre de 1829 alcanzamos la victoria definitiva al vencer el último intento español de reconquistar nuestra patria, en aquel episodio significativo para la historia de México, que fue la batalla de Tampico, por supuesto la Gesta del castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, es otro acontecimiento de enorme brillantez en el devenir de México, que hoy llega a su 178 aniversario como un suceso, que nos legó uno de los mayores ejemplos de patriotismo”, dijo Villarreal Anaya.

Durante el evento realizado en el Paseo Méndez de Ciudad Victoria, elementos del 77 Batallón de Infantería, realizaron una salva de honor a los Niños Héroes, y finalmente las autoridades de los tres órdenes de gobierno, depositaron ofrendas florales y montaron guardia de honor.

“Venimos con devoción cívica con amor a México a recordar la valentía, la resistencia y la trascendencia del ejemplo de aquellos seis jóvenes cadetes del colegio militar que simbolizan el orgullo por la nación mexicana, y la exigencia que aquellos hechos representan para nuestra y las siguientes generaciones con el fin de enfrentar con esperanza cualquier adversidad”, señaló.

Refirió que se deja constancia de que su hazaña está presente, que se recuerda y se admira, sentimiento que recorre también el país entero y tiene su máxima expresión nacional, justamente en el bosque de Chapultepec, donde se levanta el extraordinario e imponente altar a la patria, con una leyenda que dice “A los defensores de la patria, 1,846, 1,847, al pie del extraordinario monumento donde se guardan sus restos y la memoria de los cadetes del heroico colegio militar.

Villarreal Anaya dijo que este 178 aniversario de la Gesta del castillo de Chapultepec, se celebra especialmente en el mes de septiembre, mes de la patria, en el que se tiene la fortuna como generación de estar viviendo tiempos especiales, inspirados en el humanismo mexicano y los ideales que fueron amalgamando a través de las grandes transformaciones.