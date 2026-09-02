Recortan horario para subir a la bandera en Ciudad Victoria

Anteriormente, el acceso estaba permitido de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que ahora se recortan tres horas al periodo para iniciar el recorrido

El 77 Batallón de Infantería de la 48 Zona Militar en esta capital anunció un nuevo horario para el ascenso a la Bandera monumental de Ciudad Victoria.

El ingreso a la ruta será únicamente de 6:00 a 11:00 de la mañana los sábados y domingos, informó la corporación militar. Después de esa hora ya no se permitirá la entrada de nuevos visitantes.

Anteriormente, el acceso estaba permitido de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que ahora se recortan tres horas al periodo para iniciar el recorrido.

Cada fin de semana acuden en promedio 500 personas a realizar el ascenso, en una ruta de aproximadamente cinco kilómetros de ida y vuelta, que conduce hasta el asta monumental ubicada entre los cerros del Aura y Las Lagunitas, a unos 840 metros sobre el nivel del mar.

Personal del ejército está pendiente por cualquier accidente que pueda ocurrir en el trayecto, e incluso han brindado los primeros auxilios a quienes sufren alguna caída durante el recorrido.

En la zona continúan además trabajos de rehabilitación a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, que incluyen mejoras en el asta, la plazoleta, palapas y escalones, obras que están programadas para concluir en enero de 2027.

Se recomienda usar ropa cómoda, usar tenis y llevar agua suficiente para hidratarse.