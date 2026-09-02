Recortan horario para subir a la bandera en Ciudad Victoria

El 77 Batallón de Infantería de la 48 Zona Militar en esta capital anunció un nuevo horario para el ascenso a la Bandera monumental de Ciudad Victoria.
El ingreso a la ruta será únicamente de 6:00 a 11:00 de la mañana los sábados y domingos, informó la corporación militar. Después de esa hora ya no se permitirá la entrada de nuevos visitantes.
Anteriormente, el acceso estaba permitido de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que ahora se recortan tres horas al periodo para iniciar el recorrido.
Cada fin de semana acuden en promedio 500 personas a realizar el ascenso, en una ruta de aproximadamente cinco kilómetros de ida y vuelta, que conduce hasta el asta monumental ubicada entre los cerros del Aura y Las Lagunitas, a unos 840 metros sobre el nivel del mar.
Personal del ejército está pendiente por cualquier accidente que pueda ocurrir en el trayecto, e incluso han brindado los primeros auxilios a quienes sufren alguna caída durante el recorrido.
En la zona continúan además trabajos de rehabilitación a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, que incluyen mejoras en el asta, la plazoleta, palapas y escalones, obras que están programadas para concluir en enero de 2027.
Se recomienda usar ropa cómoda, usar tenis y llevar agua suficiente para hidratarse.