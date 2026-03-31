Recorre ciclista tamaulipeco los 43 municipios del estado

Su aventura inició el pasado 14 de febrero en Nuevo Laredo y, tras 45 días de trayecto, el deportista suma más de 2,100 kilómetros recorridos

El ciclista victorense César Omar Vallejo Ledezma, atleta de alto rendimiento y profesor universitario, emprendió el reto "Rodando por Tamaulipas", una travesía que lo ha llevado a recorrer los 43 municipios del estado en bicicleta, desde Nuevo Laredo hasta la zona conurbada del sur, con el objetivo de promover el deporte, fomentar la unidad y apoyar a personas en situación vulnerable.

El recorrido inició el pasado 14 de febrero en Nuevo Laredo y, tras 45 días de trayecto, el deportista suma más de 2,100 kilómetros recorridos, avanzando a razón de un municipio por día, con descanso únicamente los domingos.

Durante su paso por Altamira, donde fue recibido por autoridades deportivas y grupos ciclistas locales, destacó que su lema es "unir la fe y el deporte", ya que esta iniciativa nació como un compromiso personal impulsado por su convicción espiritual.

Vallejo Ledezma explicó que este proyecto tiene tres objetivos principales: recaudar fondos para apoyar a personas vulnerables a través de la iglesia Palabra de Vida, promover la actividad física en todos los municipios y dar visibilidad a cada rincón de Tamaulipas.

Señaló que, más allá de la competencia, el deporte representa formación en valores como disciplina, perseverancia y trabajo en equipo, al tiempo que permite generar unión social.

Durante su travesía, el ciclista enfrentó condiciones climáticas adversas como altas temperaturas, lluvia, viento y zonas serranas, lo que puso a prueba su resistencia física y mental.

Aun así, aseguró que cada kilómetro ha valido la pena al poder conocer la diversidad cultural, gastronómica y natural del estado.

Actualmente, el deportista se encuentra en Tampico y se dirige hacia Ciudad Madero, donde concluirá su recorrido por la zona sur, consolidando un proyecto que busca inspirar a la población a adoptar el deporte como una herramienta de transformación social y bienestar colectivo.