Reconocen reto de salud mental en América Latina y México

En México persisten estigmas que impiden buscar ayuda, agravando problemas por factores económicos, sociales y culturales

La salud mental se ha convertido en uno de los principales retos que enfrentan las sociedades de América Latina. Especialistas advierten que, pese al aumento de problemas emocionales y psicológicos, en países como México todavía existe resistencia para reconocer estas afecciones y buscar ayuda profesional.

Héctor Humberto Miranda, representante del Instituto Interamericano de Seguridad y Paz en México, señaló que la atención a la salud mental continúa siendo un tema rodeado de estigmas, lo que provoca que muchas personas enfrenten sus problemas en silencio hasta que la situación se agrava.

“Lamentablemente, a veces sigue siendo en nuestra sociedad mexicana un tema tabú la atención a la salud mental. Hay situaciones que afectan la vida de las personas y que se viven en un plano más íntimo y privado, pero no se atienden como se debería”, expresó.

El especialista explicó que factores como la incertidumbre económica, los cambios culturales, las tensiones sociales y los problemas cotidianos están impactando el bienestar emocional de personas de todas las edades.

Por ello, consideró necesario que la salud mental deje de verse como un asunto exclusivamente individual y se convierta en una responsabilidad compartida por la comunidad.

Miranda destacó que detrás de cada afectación emocional existe una historia de sufrimiento que debe ser comprendida y atendida.

Además, subrayó que las soluciones deben adaptarse a las necesidades de cada región, ya que los desafíos que enfrenta una ciudad fronteriza como Reynosa pueden ser distintos a los de otras zonas del país o de América Latina.

“Lo primero que tenemos que hacer es asumir que tenemos este desafío y comenzar a buscar soluciones adecuadas, porque no es lo mismo lo que requiere Reynosa que lo que requiere la Ciudad de México o cualquier otra región”, señaló.

Asimismo, alertó sobre la pérdida de espacios de escucha y acompañamiento, situación que ha llevado a muchas personas a buscar apoyo en aplicaciones, herramientas digitales sin respaldo profesional o productos milagro que pueden resultar contraproducentes.

Aunque reconoció que la tecnología forma parte de la vida cotidiana y puede convertirse en una aliada para la atención emocional, insistió en que su uso debe estar respaldado por instituciones y especialistas capacitados para garantizar resultados positivos.