Reconocen carencias en IMSS Bienestar delegación Tamaulipas

Directivos del IMSS Bienestar reconocieron las carencias del servicio que se brinda en esta ciudad, pero se trabaja en solventar las necesidades.

Principalmente, los dirigentes señalaron falta de personal, equipamiento y hay fallas en la infraestructura; aún así, en lo que va de este año se atendió a alrededor de 14 mil personas en Urgencias del Hospital General, señaló Mirna Elsa Hernández Casillas, coordinadora regional del IMSS Bienestar en Nuevo Laredo, Guerrero y Mier.

“Actualmente tiene muchas necesidades. El IMSS Bienestar entramos desde el año pasado, nosotros estamos en abril y el doctor (director del hospital) hace un mes, entonces estamos viendo la reingeniería tanto de personal, estamos evaluando las instalaciones ya sea eléctricas, sanitarias y de toda área. Recordemos que es un hospital que tiene ya 32 años, por lo mismo también tenemos muchas personas jubilándose ahorita, pero estamos en eso”, expresó.

Debido a que tiene poco tiempo en su cargo, se realizan aún las evaluaciones de la infraestructura, el personal médico y el equipamiento.

“Que si bien tenemos algunos servicios integrales que son externos, pues estamos viendo qué nos entregaron, qué nos dejaron. Les digo, sí es una infraestructura que necesita mucha ayuda, y pues lo estamos viendo. Hablando de lo eléctrico, estamos hablando también de infraestructura, lo sanitario”.

Las instalaciones han estado así desde antes de ser IMSS Bienestar, y justo se acaban de recibir el año pasado en esas condiciones, y en su caso, fue nombrada en abril coordinadora, y desde entonces ha empezado a gestionar reparaciones al edificio.

“Es lo que recibimos, nuestro estado se acaba de acoplar al IMSS Bienestar, depende de cada gobierno, entonces, somos unos de los últimos que nos hemos acoplado, estamos en una transición recibiendo esto, esto ya viene de antes”, declaró la coordinadora.

Se implementó una estrategia para reducir los tiempos de programación de cirugías en los hospitales del IMSS Bienestar, que son el Civil y el General, con mayor personal para el área quirúrgica.

“Recibimos en el Hospital Civil 16 personas, cuatro médicos anestesiólogos, cuatro enfermeras quirúrgicas, cuatro auxiliares y cuatro cirujanos, al igual que en el Hospital General, y se cree que con estas bases que se abrieron, 13 y 16, se agilice todo, sobre todo en los quirófanos para sacar ese rezago. Es una prioridad que vamos poco a poco. Estas que llegaron fueron autorizadas para realizar sobre todo el avance en las brechas quirúrgicas”.

Aparte de las más de 14 mil atenciones en Urgencias en 10 meses, se ingresaron casi 3 mil pacientes a internamiento, en un hospital con solamente 70 camas, lo cual ha sido todo un reto, pues están rebasados, mencionó el director del hospital del IMSS Bienestar, Francisco Ochoa.