Reconocen a Danna, la amiga que le salvó la vida a Melanie

En medio de la indignación por el caso de Melanie Barragán quien fue brutalmente golpeada por su novio Christian de Jesús después de una fiesta de Halloween en Tamaulipas, el nombre de Danna Paola Domínguez saltó a los titulares por su valentía para defender a su amiga e incluso salvarle la vida.

Danna Paola se hizo viral en redes sociales por haber arriesgado su integridad para salvar a su amiga Melanie después del primer golpe que recibió de su novio.

Es por eso que la Universidad Autónoma de Tamaulipas reconoció a la joven con el Premio a la Labor Humanista, destacando sus acciones y dedicación a los valores que construyen una sociedad más justa y solidaria.

La estudiante de la Licenciatura en Enfermería, conocida en su facultad como 'la amiga que todas y todos quisiéramos tener' fue reconocida por su valentía y sus valores humanistas.

Los presentes en el auditorio le dieron su propio reconocimiento al aplaudir sus acciones de pie, lo que llevó a Danna a conmoverse hasta las lágrimas.

"No se me hacía justo la situación (la agresión a Melanie). Fue algo que no veía venir, la verdad fue un gran impacto para mí tanto como para mi amiga", recordó Danna.

Y se dijo agradecida por todo el apoyo que se les ha brindado tanto a ella como a su amiga Melanie.

"Aprendí la importancia de la amistad, cómo hay que ser una buena amiga y ser empática con la gente y seguir haciéndolo. Decirle a los demás a las chicas también que nos apoyemos unas a las otras para que podamos sentirnos más seguras juntas", señaló Danna.

Danna pide que el agresor sea detenido

En una entrevista previa, Danna expresó que siente mucha impotencia por lo que vivió su amiga y solo espera que se haga justicia y las autoridades detengan al presunto agresor.

Los usuarios han expresado mensajes de agradecimiento a la joven por su valentía, y otros aseguran que le salvó la vida.

-Todo el respeto y gratitud para esta joven que salvó la vida de su amiga.

-Mis respetos para Danna y un abrazo enorme para las dos.

-Me quito el sombrero ante Danna de verdad creo que Melanie está viva gracias a la valentía de su amiga.

-Deseo que mis hijas tengan una amiga como Danna y que sean una Danna para sus amigas.

