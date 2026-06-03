Reconoce Tamaulipas déficit de psicólogos en escuelas

Especialistas aseguraron que, aunque el estado cuenta con un número importante de psicólogos, el campo laboral en el sector público es insuficiente

La subsecretaria de Educación Básica en el estado, Nora de los Reyes Vázquez, admitió que existe una carencia de psicólogos en los planteles de nivel básico de Tamaulipas, aunque aseguró que ya se trabaja en una planeación para integrar a estos profesionales en los 43 municipios de la entidad.

"Tenemos que ser claros: no hay suficientes psicólogos y debemos reconocer que falta mucho por hacer", señaló la funcionaria.

No obstante, precisó que la problemática no es generalizada en todo el sistema. Según los datos de la Subsecretaría, aproximadamente un 2% de los 67 mil planteles presentan situaciones que requieren intervención especializada.

Para hacer frente a esto, la dependencia ha implementado una estrategia de capacitación continua dirigida a docentes, directivos y padres de familia, trabajando en red con instituciones como el DIF estatal y municipal, SIPINNA y la FENAM.

Especialistas sin oportunidades

Mientras la Secretaría busca fortalecer la atención, un sector de profesionales de la salud mental, representado por las psicólogas Vianey Ramírez y Ana Lilia Vázquez, ha puesto sobre la mesa una realidad distinta: la falta de oportunidades laborales.

Las especialistas coinciden en que, aunque Tamaulipas cuenta con un número importante de psicólogos, especialmente en la capital del estado, el campo laboral en el sector público es insuficiente.

Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades para que se abran más espacios en las dependencias oficiales, ya que muchos especialistas se ven obligados a limitar su práctica al ámbito privado, dejando desaprovechado el talento que podría ser clave para resolver las necesidades en las escuelas.

La brecha entre la necesidad de las instituciones educativas y la disponibilidad de empleos para el gremio sigue siendo un punto de debate central en la agenda de salud mental del estado.