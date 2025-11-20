Reconoce Obras Públicas de Reynosa, falta de infraestructura

De acuerdo con la dependencia, uno de los principales retos actuales es la saturación de la red sanitaria, que fue diseñada para una ciudad mucho más pequeña

El Ayuntamiento de Reynosa reconoció que la ciudad enfrenta un serio rezago en materia de infraestructura de drenaje, consecuencia directa del crecimiento acelerado que ha tenido en los últimos años.

La Secretaría de Obras Públicas señaló que la expansión urbana y la llegada constante de nuevas familias han provocado que muchas colonias de la periferia incrementen su población sin que los servicios básicos se hayan ampliado en la misma proporción.

Actualmente, toda la zona sur descarga sus aguas residuales hacia la Planta de Tratamiento Número Uno, ubicada en la colonia Ferrocarril Oriente, lo que genera un recorrido excesivamente largo y propicia fallas constantes.

El secretario de Obras Públicas, Eduardo López Arias, explicó que esta situación se debe a que Reynosa creció más rápido de lo que su infraestructura podía soportar.

“Los mayores problemas que tenemos en la ciudad es que creció, pero no creció la infraestructura, entonces todo se fue pegando y llegó el momento en que se satura en las redes y requieren de nuevo obras que ayuden a aliviar con planta de tratamiento en la zona sur… toda la zona sur descargamos hasta lo que es la Planta de Tratamiento Número Uno… entonces el recorrido que trae esa agua es muy largo”, detalló.

Este desbalance ha derivado en que las fugas de drenaje sanitario se hayan convertido en un problema recurrente en diversos sectores de la ciudad, siendo además una de las principales quejas atendidas actualmente por el Ayuntamiento.

Las cuadrillas municipales continúan realizando trabajos diarios para contener los derrames, aunque se reconoce que la solución definitiva requiere inversiones mayores.

López Arias señaló que es necesario desarrollar nuevas obras estratégicas, entre ellas una planta de tratamiento adicional en el sur de Reynosa, que permita descongestionar la carga hidráulica y mejorar la operación del sistema.

Adelantó que el municipio ya trabaja en la planeación de estos proyectos, pero advirtió que su ejecución dependerá de recursos estatales y federales.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron su compromiso de seguir atendiendo los reportes ciudadanos y actuar de manera inmediata en las zonas afectadas, aun cuando —reconocen— la infraestructura actual ya no es suficiente para soportar el ritmo de crecimiento que mantiene la ciudad.