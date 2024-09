Reconoce Migración alertas de viaje a Tamaulipas

El titular de la oficina de representación en Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración (INM), Seguismundo Doguin Martínez, ha confirmado la existencia de alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos, que instan a sus ciudadanos y residentes legales a evitar viajar a México debido a la creciente violencia e inseguridad en la región fronteriza.

Doguin Martínez reconoció que se han recibido denuncias de extranjeros que han sido víctimas de delitos tras ingresar a territorio tamaulipeco.

Este problema se está abordando de manera directa en las mesas de seguridad y paz, donde se coordinan acciones para prevenir estos delitos y proteger a los visitantes.

En relación con la migración, el funcionario informó que ha habido una disminución significativa en el flujo de extranjeros en los municipios fronterizos de Tamaulipas.

Además, se han establecido convenios de colaboración que permiten el retorno directo de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos.

Este acuerdo ha reducido la carga para los municipios fronterizos en México, facilitando el proceso de repatriación.

Doguin Martínez subrayó que las autoridades estadounidenses utilizan aeronaves para llevar a cabo el retorno seguro de los migrantes, mejorando la coordinación entre ambos países en materia migratoria.

Destacó que “han estado saliendo en medio de comunicación y la mesa de seguridad y construcción de paz que tenemos en el estado de Tamaulipas está tomando cartas en el asunto en el tema de seguridad que obviamente lo atienden las áreas de seguridad y el Instituto Nacional de Migración estará atento a cualquier apoyo que se requiera para este tipo de circunstancias que están sucediendo.

"Ha disminuido un 80%, la verdad es que los migratorios al día de hoy son extremadamente bajos afortunadamente. Toda cita de CBP One es aceptada en los Estados Unidos y posteriormente ellos hacen su evaluación y si aplican o no, son retornados a su país por parte del gobierno de los Estados Unidos. A México no regresa ninguna persona que haya entrado por CBP One".

"Se hace un grupo de connacionales y son enviados por el gobierno de los Estados Unidos directamente a la Ciudad de México, donde son recepcionados por el área de repatriación humana del Instituto y se les proporcionan todos los servicios, como médicos y transporte a sus lugares de origen. Incluso si se llegara a tener un grupo nutrido de un solo estado, se les pone un autobús y se les lleva hasta su lugar de origen.”

Estas medidas y la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos buscan gestionar de manera más efectiva los desafíos que presenta la migración y garantizar la seguridad en la región fronteriza.

