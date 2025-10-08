Reconoce CMIC reactivación de obra pública en Tamaulipas

El presidente de la CMIC subrayó que se trata principalmente de obras estatales, aunque los municipios no han dejado de laborar

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tamaulipas, Pablo Eduardo Haro Panduro, reconoció que las empresas afiliadas al organismo ya están siendo consideradas para la ejecución de obra pública en diferentes regiones del estado, luego de un periodo de retraso en la asignación de recursos federales.

El dirigente explicó que las licitaciones ya comenzaron a publicarse y que algunas empresas ya se encuentran trabajando en campo, lo que representa un avance importante tras varios meses de inactividad en el sector.

“Ya empezaron a salir las licitaciones, ya se está licitando, ya hay empresas que están trabajando”, mencionó Haro Panduro, al precisar que el inicio de los proyectos fue más tardío de lo previsto “por cuestiones que solamente ellos saben, no nada más aquí en Tamaulipas sino a nivel nacional”. Añadió que el recurso “se detuvo un poco, pero ya está fluyendo y ya se está trabajando, que es lo que queremos”.

El presidente de la CMIC subrayó que se trata principalmente de obras estatales, aunque los municipios no han dejado de laborar. Destacó que Reynosa es una de las ciudades con mayor movimiento en materia de construcción, mientras que Nuevo Laredo encabeza la lista con el mayor número de proyectos en ejecución.

“Son obras estatales y los municipios no han dejado de trabajar; ustedes lo han visto aquí en Reynosa, que es de las que tienen mayor trabajo, y en Nuevo Laredo, que estuvimos también con la alcaldesa y trae mucho trabajo”, añadió.

Haro Panduro detalló que estas obras están siendo financiadas con recursos de los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido una mayor participación de las empresas locales del ramo de la construcción, generando empleo y manteniendo la operatividad del sector en la entidad.

El dirigente de la CMIC consideró que la reactivación del sector es una señal positiva para la economía estatal, ya que impulsa la inversión pública y fortalece a las compañías tamaulipecas que durante meses enfrentaron la falta de contratos por la pausa en el ejercicio presupuestal.