Reconoce Américo Villarreal labor de la Auditoría Superior

El gobernador felicitó a quienes han formado parte de la creación y consolidación de la institución, así como a quienes han contribuido a su desarrollo

El gobernador Américo Villarreal Anaya atestiguó la ceremonia por el 25 aniversario de la Auditoría Superior del Estado, institución que calificó como clave para la administración pública y para la fiscalización de los recursos públicos.

Durante su mensaje, señaló que este órgano técnico del Poder Legislativo tiene la responsabilidad de vigilar el ejercicio y destino de los recursos asignados a dependencias estatales, municipios y demás entes obligados a rendir cuentas. Su labor, dijo, contribuye a que el desempeño de estas instituciones se realice con legalidad, transparencia, eficiencia, economía y honradez.

En el acto se presentó una memoria que recoge la trayectoria de la Auditoría Superior, en donde el mandatario tamaulipeco destacó que el documento reconoce el desarrollo institucional alcanzado y, al mismo tiempo, ofrece una visión prospectiva para contextualizar los cambios y las reformas recientes y proyectar el trabajo del organismo a mediano y largo plazo.

El gobernador felicitó a quienes han formado parte de la creación y consolidación de la institución, así como a quienes han contribuido a su desarrollo.

También agradeció la presencia del diputado Javier Herrera, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Reconoció su labor para modernizar la fiscalización, incorporar tecnología y procedimientos innovadores, y fortalecer el combate a la corrupción.

Asimismo, destacó su impulso a reformas legales que brindan mayores capacidades a los órganos fiscalizadores y herramientas a la ciudadanía para exigir resultados a sus gobiernos y conocer el destino de los recursos públicos.