Recomiendan ruta alterna ante inundación en vía

Autoridades estatales pidieron a los automovilistas utilizar la carretera Matamoros-Reynosa para evitar el puente afectado por la crecida.

Las fuertes lluvias que se han registrado en la frontera norte de Tamaulipas mantienen cerrado un tramo de la carretera federal Reynosa-San Fernando, donde la acumulación y corriente de agua representan un riesgo para los automovilistas.

La afectación se localiza en el kilómetro 67, a la altura del puente La Llorona, en las inmediaciones del ejido Periquitos, donde el agua rebasó la vialidad y obligó a mantener restringida la circulación en ambos sentidos. Las autoridades han pedido a los conductores evitar este punto y no intentar cruzar la zona inundada.

Ante el cierre, la Vocería de Seguridad Tamaulipas recomendó utilizar como ruta alterna la carretera federal San Fernando-Matamoros-Reynosa, con el propósito de mantener la comunicación entre ambos municipios sin exponer a los viajeros al tramo afectado.

Elementos de seguridad y autoridades encargadas de la atención de emergencias mantienen vigilancia en el sector para prevenir accidentes y monitorear las condiciones de la carretera, mientras se evalúa la situación y se determina cuándo existen condiciones seguras para restablecer el tránsito.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, mantenerse atentos a los avisos oficiales y modificar sus recorridos mientras permanezca cerrado este tramo carretero, debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente ante la continuidad de las lluvias.