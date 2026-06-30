Recomiendan proteger árboles y jardines durante la canícula

Para ayudarlas a mantenerse saludables, se recomienda regarlas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, a fin de evitar la evaporación del agua

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el tres de julio inicia la canícula, el periodo conocido por la ausencia de lluvias y las altas temperaturas.

Autoridades llaman a extremar cuidados durante la canícula

Durante esta temporada, que concluirá la segunda semana de agosto, las autoridades hacen hincapié en los cuidados a adultos mayores, menores de edad y mascotas, ya que son los más vulnerables al calor que caracteriza a la canícula.

Sin embargo, la coordinación municipal de Gestión Ambiental pide proteger también a las plantas, que son igualmente vulnerables al clima cálido y seco de este periodo.

Recomiendan medidas para proteger árboles y plantas ornamentales

El intenso sol y la falta de lluvias puede generar estrés en árboles, jardines y plantas ornamentales, indica un comunicado de Gestión Ambiental.

Para ayudarlas a mantenerse saludables, se recomienda regarlas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, a fin de evitar la evaporación del agua.

Conservar la humedad del suelo mediante la colocación de cobertura vegetal, proteger las especies más sensibles de la exposición directa al sol, a través de mallasombras o colocarlas en áreas con sombra parcial.

Además, evitar podas o trasplantes durante esta temporada, ya que puede debilitarlas.