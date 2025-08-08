Recomiendan medir impacto ambiental de las construcciones

Urgen estudios de impacto ambiental en Nuevo Laredo ante el aumento de construcciones que podrían afectar el medio ambiente, advierte Colegio de Valuadores

Se requieren estudios de impacto ambiental en esta frontera, debido a la proliferación de construcciones en proceso, que podrían dañar el medio ambiente.

Héctor Ramírez Mejía, representante del Colegio de Valuadores del Norte de Tamaulipas en Nuevo Laredo, mencionó que hay mucho trabajo por hacer en este rubro que recibe poca atención.

“¿Qué tanta construcción tenemos y qué tanto nos afecta al medio ambiente? Sabedores de que la rama de la construcción incide de manera negativa en el cambio climático hasta un 35, 40 por ciento, y seguimos construyendo en toda la ciudad y en todo el estado y en todo el país, y hay que hacer algo al respecto como constructores”, expresó.

Si bien la construcción es vital para el desarrollo de la ciudad, se da una ambivalencia. Por un lado se genera un beneficio, pero por el otro lado una afectación. Y aquí se debe de encontrar un equilibrio.

Pero para encontrar la justa medida, se requieren estudios de impacto ambiental realizados por los valuadores.

“De hecho, todo lo que se genera por construcción municipal, estatal, federal y privada, por parte de los constructores, va dirigido a un incremento de la calidad de vida de la sociedad, pero por otro lado, también impacta al ambiente.

“Es un tema bastante difícil e incómodo, hay que atenderlo y en una palabra o en una oración no se puede resolver”, mencionó Ramírez Mejía.

El ruido, los polvos, el calentamiento de algún producto que se usa en la elaboración por parte de las empresas de cementos, de bloques, todo impacta el ambiente, detalló.

“Pero por otro lado, le comento, somos generadores de incremento en la calidad al construir las calles, en el caso de estar cambiando los drenajes, atender la infraestructura, es un beneficio para la sociedad.

“Pero también no perdamos de vista que esa acción le pega al ambiente, entonces sí hay que hacer algo, la pregunta es difícil de contestar en una oración, una palabra, porque hay que hacer acuerdos de autoridades, de sociedades, de consejos, de qué hacemos para ayudar al medio ambiente”.