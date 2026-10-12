Recolectan más de 200 fragmentos de presunta basura espacial

Los materiales recolectados en Playa Bagdad presentan características aparentemente compatibles con residuos asociados a actividades aeroespaciales

Tras detectar nuevos fragmentos de presunta basura espacial el sábado 10 de octubre, así como en recorridos de días anteriores, la organización ambientalista Conibio Global A.C. inició este domingo una jornada de limpieza en Playa Bagdad, en Matamoros, para recolectar los residuos y documentar los hallazgos.

De acuerdo con la agrupación, durante los primeros 400 metros recorridos se recolectaron más de 200 fragmentos, cuyos materiales presentan características aparentemente compatibles con residuos asociados a actividades aeroespaciales, posiblemente relacionados con los vuelos de Starship, de la empresa SpaceX. Sin embargo, su procedencia deberá confirmarse mediante las investigaciones correspondientes.

Como parte de esta jornada, Conibio Global estableció la meta de recorrer 50 kilómetros de costa para localizar y retirar más residuos. La organización advirtió que, conforme avancen los trabajos, podrían recolectarse toneladas de materiales, debido a la cantidad de fragmentos que podrían encontrarse en la zona.

Los residuos recolectados serán documentados y posteriormente puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el propósito de que se investigue su origen y se determinen las posibles afectaciones ambientales.