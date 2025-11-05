Reclaman reynosenses por mala calidad del agua y alza de precios

Desde distintos sectores de la ciudad, los usuarios han expresado su inconformidad y exigido respuestas a las autoridades

El descontento ciudadano crece en Reynosa ante la mala calidad del agua, el aumento desmedido en las tarifas del servicio y las fallas constantes en el suministro, problemas que, según los habitantes, reflejan la falta de eficiencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

Desde distintos sectores de la ciudad, los usuarios han expresado su inconformidad y exigido respuestas a las autoridades, esperando que se cumplan las promesas de mejorar el servicio. En la zona centro, uno de los vecinos afectados, Don Cruz Figueroa, relató que el agua escasea con frecuencia incluso en colonias cercanas a las oficinas del organismo.

“Falla mucho, hoy en la noche no hubo nada de agua allá donde vivo yo, es aquí por la Río Mante, es un sector céntrico, quién sabe cómo le voy a hacer, lo que recibo se va en puro pagar, no alcanza”, expresó el señor Figueroa, reflejando la molestia que comparten cientos de familias.

A esta situación se suma la sorpresiva alza en los recibos del servicio, que —según los ciudadanos— llegó en el último bimestre del año, justo cuando las familias intentaban ahorrar para las festividades decembrinas.

Felipe Hernández, otro usuario afectado, señaló que el aumento ha golpeado la economía familiar en un momento complicado.

“Es bastante, aumentó mucho la verdad, no contábamos con eso. Lamentablemente hay muchos que no pagan y sí nos afecta bastante. Esperemos ver qué solución le dan a esto. Yo fui a la COMAPA a ponerme al corriente, pero hay mucha gente inconforme. El golpe nos pega duro porque el salario sigue bajo y hay mucho desempleo”, comentó.

En las calles, la población coincide en que el incremento solo sería justificable si se reflejara una mejora tangible en la calidad del agua y en el suministro. De lo contrario, advierten, la confianza hacia la COMAPA y las autoridades municipales podría perderse.

Victoria Fuentes, habitante del sector poniente, reconoció que el aumento podría tener fundamento, pero insistió en que debe acompañarse de resultados.

“En ocasiones puede estar crítico porque hay días que no llega el agua como tal. Puede ser justo si el costo de procesarla subió, pero tiene que llegar el agua. He visto que hay personas que totalmente no tienen agua, entonces habría que verificar en dónde falta, como hacen los censos”, señaló.

Mientras tanto, especialistas y ciudadanos con conocimiento del tema piden la intervención del Congreso del Estado para revisar la situación de la COMAPA Reynosa y esclarecer las razones detrás de la falta de agua y los incrementos en los cobros.

Pedro García Cano, uno de los ciudadanos consultados, hizo un llamado al Poder Legislativo estatal para que supervise la operación del organismo.

“La mera verdad no es justo, el agua es un derecho, no un privilegio. Hay personas que no tienen para pagar un recibo de esa cantidad. Además, el agua está media turbia, ya no tiene la calidad de antes, ahora solo sirve para bañarse”, lamentó.

Mientras el malestar continúa, los habitantes de Reynosa esperan una respuesta clara de las autoridades y una solución efectiva al problema del agua, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en la frontera tamaulipeca.