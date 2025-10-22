Reciben Bomberos de Reynosa nuevos uniformes para su labor

Se anunció que a partir de enero de 2026 habrá un incremento salarial para los elementos del Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de dignificar su labor

Como parte de las acciones de fortalecimiento a los cuerpos de emergencia, el Departamento de Bomberos de Reynosa recibió una nueva dotación de uniformes completos, que incluyen calzado especializado para el desempeño de sus labores.

Durante la entrega, se destacó la importancia de mantener en óptimas condiciones el equipo de protección del personal, así como continuar con las capacitaciones constantes que permiten mejorar la atención ante situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de los elementos durante los servicios.

El coordinador de Protección Civil en Reynosa, Javier Lam Cantú, detalló que fueron entregados 75 sets completos que incluyen gorra, playera tipo polo táctica, dos camisolas tácticas, dos pantalones tácticos y un par de botas.

“Son 75 sets completos que conllevan una gorra, una playera tipo polo táctica, dos camisolas tácticas, dos pantalones tácticos y un par de botas. Tuvimos alrededor de 7,900 llamados en este año, de los cuales un 28% representan incendios, con 2,202 incidentes. Esto obviamente es de mucho agradecimiento y reconocimiento, y que sea solo la punta del iceberg de todos los apoyos que se estarán brindando para la coordinación”, explicó.

Protección Civil Municipal informó que, en lo que va del año, se han atendido más de siete mil llamados de emergencia en la ciudad, lo que refleja la creciente demanda de los servicios de auxilio.

Como parte del reconocimiento al esfuerzo del personal operativo, se anunció que a partir de enero de 2026 se implementará un incremento salarial para los elementos del Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de dignificar su labor y reconocer la alta responsabilidad que implica atender emergencias en beneficio de la población.

“Así como también se comentó, los salarios tendrán un incremento en el mes de enero superior al de las demás plantillas del Ayuntamiento de Reynosa”, agregó Lam Cantú.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas, además de reconocer la labor diaria de los bomberos que, con compromiso y valentía, atienden las emergencias que se presentan en la ciudad.