Recibe Cruz Roja Reynosa donativo para fortalecer sus servicios

La institución destacó el compromiso de las empresas socialmente responsables e hizo un llamado a que más negocios y ciudadanos se sumen con aportaciones

La delegación de la Cruz Roja Mexicana en Reynosa recibió un importante donativo de pintura y material de oficina, que contribuirá al mejoramiento de sus instalaciones y de los servicios que brinda diariamente a la comunidad.

La presidenta del Patronato de la institución, Lizbeth García Dueñas, agradeció el apoyo otorgado por la Universidad Valle de Bravo, al señalar que los materiales serán de gran utilidad para renovar diversos espacios de la delegación y fortalecer el área de capacitación, donde se entregan reconocimientos y constancias de manera profesional.

"Estamos recibiendo esta donación de pintura y carpetas que nos serán muy útiles para poderle dar nueva vida a nuestra delegación, y agradecemos a la Universidad Valle de Bravo que nos está dando este donativo y estamos muy contentos porque nos va a ayudar al área de capacitación para poder brindar nuestros reconocimientos de manera más profesional", expresó.

Durante la entrega del donativo, representantes de la institución educativa destacaron la importancia de que más empresas socialmente responsables se sumen al apoyo del sector salud y de organismos de asistencia como la Cruz Roja Mexicana.

Nancy Verónica Payán Villanueva explicó que la universidad mantiene un compromiso permanente con las necesidades de la comunidad, particularmente en temas relacionados con la salud, por lo que decidieron realizar este donativo al identificar las áreas en las que podían contribuir.

"Como escuela, básicamente nuestra área más amplia es el área de salud, siempre estamos pendiente de ese tipo de situaciones que pasan en la sociedad, que puedan lograrse tener un mayor impacto social y se logró gracias a que teníamos el recurso y vimos que aquí hacía falta, y aquí estamos", comentó.

Por su parte, Gabriela Reyna, directora de Experiencia Estudiantil, señaló que este tipo de acciones forman parte del compromiso social de la universidad y representan una oportunidad para retribuir el apoyo que la Cruz Roja brinda a la sociedad.

"Nos sentimos muy felices de estar aportando este granito de arena, sabemos que la Cruz Roja Mexicana siempre nos aporta a todos nosotros, y en la universidad buscamos, de parte del departamento de responsabilidad social, tener este impacto social en nuestra comunidad. Muy felices, súmense siempre en apoyar a las personas a nuestro alrededor", manifestó.

La Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, reiteró que mantiene abiertas sus puertas durante todo el año para recibir donativos económicos o en especie por parte de ciudadanos, empresas e instituciones interesadas en contribuir con su labor humanitaria.

El coordinador de fondos de la institución, Juan de Dios, informó que las personas interesadas pueden obtener información sobre las distintas modalidades de apoyo a través de las redes sociales oficiales de la Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, donde recibirán orientación y seguimiento para concretar sus aportaciones.

"Puede ser un donativo económico, o como en este caso, la Universidad Valle de Bravo, que está haciendo un donativo en especie, que para nosotros será de gran ayuda. Si quieren saber cómo hacer este donativo, pueden buscar el número que se encuentra en nuestras redes sociales, Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, o mandarnos un mensaje en Facebook o en Instagram", puntualizó.