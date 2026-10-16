Rechazo al acuerdo salarial del IMSS escala la presión sindical

Entre las principales demandas de la base sindical se encuentra elevar al 10 por ciento el aumento directo al salario tabular

El rechazo al acuerdo salarial en la votación interna del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) abrió un nuevo frente de inconformidad entre los trabajadores, quienes ahora exigen renegociar el incremento salarial y convocar a un Congreso Nacional Extraordinario para revisar la dirigencia encabezada por Rafael Olivos Hernández.

Entre las principales demandas de la base sindical se encuentra elevar al 10 por ciento el aumento directo al salario tabular, por considerar insuficiente la propuesta previamente aprobada.

Los inconformes buscan que la Comisión Revisora retome las negociaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la representación sindical.

Otra de las exigencias es la realización de un Congreso Nacional Extraordinario, en el que se puedan discutir cambios a los estatutos, un nuevo pliego petitorio y la continuidad del actual Comité Ejecutivo Nacional.

Los trabajadores inconformes sostienen que buscarán reunir firmas y respaldo de las representaciones sindicales para impulsar la convocatoria.

Mientras avanzan estas exigencias, los inconformes advierten que podrían realizar una segunda megamarcha dentro de los próximos 15 días si no obtienen respuestas favorables. También mantienen vigilancia sobre el resultado de la consulta para evitar que sea invalidado.

El conflicto mantiene bajo presión a la dirigencia sindical, en medio de reclamos por una mayor representación de los trabajadores y mejores condiciones salariales.

Sin embargo, la renegociación, la convocatoria al congreso y cualquier eventual cambio en la dirigencia dependerán de los procedimientos sindicales y legales correspondientes.